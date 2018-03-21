مقتل تونسي واصابة اخر اثناء عملية لتحرير رهائن في الكاميرون تونس في20 مارس/بنا/ اعلنت وزارة الخارجية التونسية ان مواطنا تونسيا قتل وأصيب آخر بجروح في عملية عسكرية قام بها الجيش الكاميروني اليوم لتحرير رهائن تم اختطافهم من قبل مجموعة مسلحة جنوب غرب الكاميرون قبل خمسة أيام بينهم المواطنين التونسيين.







وأوضح بيان اصدرته الوزارة أن التونسي المصاب في العملية قد تم نقله للمستشفى بالعاصمة ياوندي لتلقي العلاج.



وكانت تونس قد أعلنت أمس عن اختطاف اثنين من مواطنيها يعملان في مشروع لمد الطرقات تنفذه شركة أشغال عامة تونسية بالكاميرون من قبل مجموعة مسلحة .





س.ي



بنا 2033 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/03/20 - 39 : 11 PM