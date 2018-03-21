الكويت تدرس انشاء مطار جديد بطاقة استيعابية تقدر ب 25 مليون راكب سنويا الكويت في 20 مارس/بنا/اعلنت الكويت انها تدرس طرح انشاء مطار جديد بطاقة استيعابية تقدر ب 25 مليون راكب سنويا شمال البلاد.



وقال رئيس الادارة العامة للطيران المدني الكويتية الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح اليوم في (ملتقى الكويت للاستثمار 2018) ان الكويت ستشهد نموا متسارعا في حركة الركاب والشحن الجوي خلال ال20 سنة المقبلة ومن هنا تدرس الكويت مثل هذه المشاريع.



وبين أنه بحسب الاشتراطات الأساسية لتنفيذ المطارات ومراعاة لمعايير الأمن والسلامة وطبيعة الأجواء فإن المطار سيكون في شمال البلاد لما لهذا الموقع من ميزة لإقامة مطار متكامل يضم كل الخدمات الأساسية واللوجستية من مبان ركاب ومدارج للطائرات وبرج مراقبة ومنطقة للشحن الجوي.



وذكر أنه من المتوقع أن يصل الاستثمار في انشاء مطار جديد الى حوالي 12 مليار دولار مع توفير 15 ألف فرصة عمل جديدة مع تدريب وتأهيل الشباب الكويتي على

أيدي خبراء عالميين متخصصين.



س.ي



بنا 1902 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/03/20 - 26 : 10 PM