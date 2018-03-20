وزارة خارجية التشيك تستدعي السفير الروسي لديها على ضوء أزمة تسميم الجاسوس في بريطانيا براغ في 20 مارس/ بنا / استدعت وزارة خارجية التشيك اليوم السفير الروسي لديها على خلفية التصريح الروسي بأن التشيك تصنع غاز الأعصاب الذي استخدم في الهجوم على الجاسوس في بريطانيا.









ونقلت اذاعة "سوا" بيانا للوزارة أفادت فيه إن سفير روسيا لديها تم استدعاؤه وسيحضر غداً ليشرح ادعاء الجانب الروسي بأن مادة نوفيتشوك المستخدمة في الهجوم قد تكون صنعت في التشيك.



وكانت السويد قد استدعت أمس السفير الروسي لديها للسبب ذاته.



يشار الى أن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا كانت قد صرحت بأن "المصدر الأكثر ترجيحا لهذا الهجوم الكيميائي هو دول، دأبت منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، ولا تزال، على القيام بأبحاث مكثفة على مواد من برنامج نوفيتشوك". وأضافت "تلك الدول هي بريطانيا وسلوفاكيا والتشيك والسويد".











م.ح.



بنا 1859 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/03/20 - 03 : 10 PM