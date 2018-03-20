البحرين الأولى عربيا بجائزة مجلس الشباب العربي في جامعة الدول العربية القاهرة في 20 مارس / بنا / فاز الشاب البحريني سلمان محمد السندي بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي في جائزة الشباب العربي المتميز لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة والتي اقيمت تحت رعاية جامعة الدول العربية بالتعاون والتنظيم المشترك وذلك في مجال العمل الشبابي. حيث أقيم حفل تكريم ضخم مساء أمس بجامعة الدول العربية لتكريم الشباب العربي المتميز والإشادة بجهودهم وانجازاتهم.









وقد اجتاز الشاب البحريني سلمان التصفيات وتأهل من بين كل شباب دول الوطن العربي بعدما تم ترشيحه من قبل (مركز العمل التطوعي التابع لوزارة العمل وتنمية الاجتماعية) لخوض هذا التحدي، كما شارك سلمان السندي المتطوع في مركز تنمية العمل التطوعي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ملتقى القيادات العربية الشابة في جمهورية مصر العربية وبالتعاون مع جامعة الدول العربية.



وكانت لجنة تحكيم جائزة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة للشباب العربي المتميز قد عقدت اجتماعها للتصويت علي المرشحين بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية. وجاء هذا الاجتماع للجنة تحكيم الجائزة كمرحلة اخيرة لتقيم المرشحين التي يخرج منها الفائزين بعد مرورهم بعدة مراحل التقييم تنتهي بتصويت لجنة تحكيم الجائزة علي المرشحين.



وتعد الجائزة هي اول مبادرة لتكريم الشباب العربي المتميز علي مستوي الوطن العربي حيث قام مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بإطلاقها عام 2006 تحت رعاية جامعة الدول العربية بهدف تكريم الشباب العربي الذي قام بإنجازات وأعمال متميزة في خدمة وطنه وترسيخ قيمة العمل التطوعي والعام لدي الشباب العربي وتعظيم حب الوطن والانتماء والعمل المشترك وابراز جهود الشباب العربي المتميز ليكونوا نماذج يحتذي بها لدي باقي الشباب و إعطاء الشباب العربي المتميز حقه المعنوي في التقدير والتكريم بما يقوم به من انجازات تدعم وطنه بما يحقق الاستقرار والتنمية في عدة مجالات هي "الابداع الفني والادبي، الصحافة والاعلام، الابتكار والاختراع، البحث العلمي، الرياضة بفروعها، ريادة الاعمال، العمل التطوعي والعام، العمل الشبابي، الاغاثة وادارة الازمات، التوثيق التاريخي والتراثي".



، ووضعت الجائزة عدة ضوابط اشترطت توافرها في المرشح هي "ان يكون عربي الجنسية والاصل، والا يزيد عمره عن 45 عام، وان يكون منخرطا بالعمل التطوعي والشبابي، وان يكون لديه سجل من الانجازات مدعم بالوثائق، وان يكون عمله المتقدم به للجائزة علي المستوي الخدمي الوطني، وان تكون اعماله داعمه للقضايا الوطنية والعربية.



وبلغ عدد المرشحين 77 شاب وشابة من 13 دولة عربية هي "مصر، السعودية، الامارات، البحرين، الكويت، الاردن، الجزائر، فلسطين، جيبوتي، العراق، السودان، موريتانيا، اليمن".



وتجدر الاشارة الى ان المتطوع سلمان السندي قد تقدم بمقترح تأسيس مركز تنمية العمل التطوعي من خلال مشروع البرلماني الشاب الذي تقيمه جمعية الريادة الشبابية وقد تبنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المبادرة وقد دشن سعادة الوزير المركز في مارس ٢٠١٧.



ويتقدم مركز تنمية العمل التطوعي بمملكة البحرين وعلى رأسهم المتطوع الفائز بالشكر والعرفان لسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على الدعم المستمر لمجال العمل التطوعي.













ع إ ح/م.ح.



بنا 1800 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/03/20 - 03 : 09 PM