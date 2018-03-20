الدبلوماسيون الروس المبعدون يغادرون بريطانيا لندن في 20 مارس/ بنا / غادر دبلوماسيون روس بريطانيا على اثر قرار الحكومة البريطانية إبعادهم بسبب الهجوم على الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال قبل نحو أسبوعين.



وذكرت "بي بي سي" أن عدة شاحنات قامت بنقل الأمتعة والأثاث من مقار إقامة 23 دبلوماسيا في السفارة الروسية في لندن قبل انقضاء المهلة التي أعلنتها الحكومة البريطانية.



وجاء القرار البريطاني بعد توجيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أصابع الاتهام إلى الحكومة الروسية في محاولة اغتيال سكريبال وابنته بغاز سام على الأراضي البريطانية.







م.ح.



بنا 1745 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/03/20 - 56 : 08 PM