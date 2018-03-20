جلالة الملك يستقبل أفراد عائلة كانو المنامة في 20 مارس / بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم أفراد عائلة كانو يتقدمهم الدكتور عبداللطيف جاسم كانو ، حيث رفعوا إلى جلالته خالص الشكر والتقدير على مشاعر جلالته الطيبة بتقديم التعازي بوفاة فقيدهم مبارك جاسم كانو رحمه الله .





ورحب جلالته بالجميع، واستذكر مناقب الراحل مبارك جاسم كانو، مؤكداً أن البحرين فقدت برحيله أحد رجالها المخلصين الذين كرسوا حياتهم وجهودهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم، وكان لهم دور هام في مسيرة نهضتها الاقتصادية والحضارية.



وأشاد جلالته بدور العوائل التجارية البحرينية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النشاط الاستثماري في البلاد، بالإضافة إلى ترسيخ قيم التكافل والتواصل بين الجميع والتي تعكس العادات البحرينية الأصيلة التي توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد.



ونوه جلالته بمبادرات عائلة كانو في مجال العمل الإنساني والخيري والتي تهدف لخدمة المجتمع البحريني.



وأعرب أفراد عائلة كانو عن عظيم الشكر وبالغ الامتنان والعرفان الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ، داعين المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والسعادة لمواصلة قيادة مسيرة النهضة المباركة وأن يبقيه ذخراً وسنداً للبحرين وشعبها.





ع إ ح/س.ي



بنا 1723 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/03/20 - 47 : 08 PM