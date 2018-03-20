عاهل البلاد المفدى يستقبل الشيخ حمد بن راشد بن الجبر النعيمي وأبناءه المنامة في 20 مارس / بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم الشيخ حمد بن راشد بن الجبر النعيمي وأبنه خالد بن حمد بن راشد الجبر النعيمي وأبن أخيه محمد بن عبدالله الجبر النعيمي وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارتهم للبلاد.





وقد رحب جلالة الملك المفدى بالجميع ، وأشاد بالعلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة ، وصلات الأخوة والمحبة وما يربط الشعبين الشقيقين من الأواصر العائلية المتينة والمتميزة.



كما أشاد جلالته بما تشهده المملكة العربية السعودية الشقيقة من نهضة حضارية وازدهار وتطور شامل في العهد الزاهر لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وتمنى جلالته للشيخ حمد بن راشد بن جبر النعيمي وأبناءه كل التوفيق والسداد.





ع إ ح/م خ



بنا 1720 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/03/20 - 49 : 08 PM