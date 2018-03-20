الأمين العام لمجلس التعاون يحضر ورشة عمل " استشراف المستقبل" الرياض في 20 مارس/ بنا / حضر معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، في مقر الأمانة العامة ورشة العمل التي نظمتها لجنة تحسين وتطوير الأداء بالأمانة العامة تحت عنوان " استشراف المستقبل".





وتناولت الورشة ، التي شارك فيها ثلاثون موظفا وموظفة، عدة محاور من بينها استشراف مستقبل العمل في الأمانة العامة، وتطلعات منتسبيها للتطوير وتحسين الأداء، وتحديد البرامج اللازمة للارتقاء بقدرات العاملين ليواكبوا متطلبات واحتياجات العمل المستقبلية في الأمانة العامة.

وقد وجه الأمين العام كلمة للمشاركين في الورشة عبر فيها عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة على تنظيم مثل هذه الورش التعليمية المهمة التي تنسجم مع تطلعات الأمانة العامة لتعزيز برامج الإثراء المعرفي تعزيزاً للقيم التي تستند عليها الأمانة العامة وهي التعلم والمهنية والتعاون والاعتزاز وروح المبادرة.

وأعرب الأمين العام عن اعجابه بالمحاور التي تضمنتها الورشة، والمبادرات المتميزة التي طرحها المشاركون في الورشة لما تضمنته من أفكار بناءة من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير العمل.





م خ



بنا 1623 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/03/20 - 30 : 07 PM