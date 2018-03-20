الأمين العام لمجلس التعاون يستلم تقرير مشاركة الأمانة العامة في مهرجان الجنادرية الرياض في 20 مارس/ بنا / استقبل معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض ، اليوم، سعادة الدكتور عادل خليفة الزياني رئيس قطاع الانسان والبيئة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لجناح الأمانة العامة في مهرجان الثقافة والتراث الوطني- الجنادرية.





وقد قدم الدكتور عادل الزياني للأمين العام تقريرا شاملا عن مشاركة الأمانة العامة في المهرجان وما اشتملت عليه من فعاليات ثقافية متنوعة لقيت استحسان إدارة المهرجان وترحيب الزوار، معبرا عن تقدير اللجنة للدعم الذي لقيته اللجنة العليا من الأمين العام، ومن كافة قطاعات الأمانة وإداراتها المختصة.

وقد أعرب الأمين العام عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة على الجهود المتميزة التي قامت بها اللجنة لتنظيم مشاركة الأمانة العامة في مهرجان الجنادرية، وما بذله أعضاء اللجنة من جهود لابراز انجازات مجلس التعاون ومسيرته المباركة، والاشراف التام على تنظيم الفعاليات التي اشتمل عليها جناح الأمانة العامة في المهرجان، مؤكدا دعمه ومساندته لجهود اللجنة في المهرجانات المقبلة.

حضر المقابلة أعضاء اللجنة العليا السيد سعد النصبان مدير إدارة الثقافة والسياحة، ومنيرة المشاري رئيسة قسم الثقافة.





م خ



بنا 1620 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/03/20 - 23 : 07 PM