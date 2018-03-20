شركة (بوينغ) تفتتح مكتبا دائما لها في الكويت هذا العام الكويت في 20 مارس/بنا/ اعلن نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الحكومية في شركة (بوينغ) الامريكية تيموثي كيتينغ اليوم الثلاثاء إن الشركة ستفتتح مكتبا دائما لها في دولة الكويت العام الحالي.





وأضاف في كلمة خلال الجلسة الاولى من أعمال (ملتقى الكويت للاستثمار 2018) أن الدراسات التي أجرتها الشركة كشفت أن الكويت تحتاج الى 36 ألف طيار مدني و100 ألف من العاملين في طواقم الطائرات حتى عام 2035 فضلا عن الخطط الطموحة للكويت في تطوير كوادرها البشرية.



وأوضح أن التسهيلات التي قامت الكويت بتقدميها مؤخرا والاصلاحات التي أجرتها ستلهم الشركات العالمية للقدوم إليها ومنها (بوينغ) مشيرا إلى أن البرامج الخاصة

بتدريب الطيارين والكوادر سيتم وضعها بالتعاون مع الجهات الكويتية المعنية.



ويسلط (ملتقى الكويت للاستثمار 2018) الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية على مدار يومين الضوء على الفرص

الاستثمارية المتاحة في دولة الكويت للمستثمرين في المنطقة والعالم.







س.ي



بنا 1531 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/03/20 - 52 : 07 PM