الرئيس هادي يبحث مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية مستجدات الأوضاع في اليمن الرياض في 20 مارس/ بنا / استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية انيكاء سودر.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان الرئيس اليمني وضع الوزيرة السويدية أمام مستجدات الأوضاع في اليمن وما يعانيه أبناء شعبه جراء تداعيات الحرب الانقلابية للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران وما خلفته من معاناة انسانيه طالت حياة العزل والأبرياء وتجنيد الأطفال والإمعان في حصار المدن ومنها محافظة تعز اليمنية .



وقال الرئيس هادي "إن تلك المليشيات ومن يقف خلفها لا تؤمن بالتعايش والسلام ولا تجيد الا لغة السلاح وهذا ما أكدته تجارب الحوار ومحطاته المختلفة مع تلك المليشيات حيث حرصنا على السلام وتقديم التنازلات لحقن الدماء من أجل السلام الذي قوبل بالتعنت والرفض من قبل تلك المليشيات غير مكترثة بمرجعيات السلام والقرارات الاممية ذات الصلة".

وأشاد الرئيس هادي بالوزيرة سودر وبدور بلادها الفاعل في إطار دول التحالف الاوروبي ودعمها لليمن وشرعيته الدستورية.

من جانبها أكدت الوزيرة السويدية اهتمام بلادها باليمن قيادة وشعبا ، معربة عن أملها في أن يسود السلام وتتحقق فرصه وإمكانياته مع المبعوث الاممي الجديد الى اليمن.

وأكدت الوزيرة السويدية موقف بلادها الداعم لليمن وشرعيته الدستورية وان الجهود التي تقوم بها السويد من خلال زيارة مبعوثها إلى محافظة عدن اليمنية وغيرها تأتي بهدف الوقوف على الأوضاع الإنسانية وتقديم الدعم في هذا الإطار.







م خ



بنا 1526 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/03/20 - 54 : 07 PM