الشرطة الباكستانية تعتقل عنصرا ارهابيا في مدينة كراتشي اسلام آباد في 20 مارس/ بنا / اعتقلت الشرطة الباكستانية أحد أهم العناصر الإرهابية في عملية نفذتها في مدينة كراتشي جنوب البلاد.

وذكر مسؤول أمني باكستاني اليوم أن العملية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة بناء على معلومات استخباراتية.

وأوضح أن الإرهابي المعتقل يدعى "مؤمن خان" وأنه ينتمي إلى منظمة إرهابية محظورة، وكان مطلوبًا في أكثر من 50 قضية إرهابية، بما فيها اغتيال رجال الأمن وشن هجمات بالقنابل اليدوية على مراكز ودوريات الشرطة في كراتشي مشيرا الى انه تم نقل المعتقل إلى مركز أمني لمواصلة التحقيق معه واتخاذ الإجراء اللازم بحقه.



م خ



بنا 1437 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/03/20 - 48 : 05 PM