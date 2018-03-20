الجامعة العربية تعلن ان القمة العربية ستكون في الرياض في 15 ابريل القاهرة في 20 مارس/بنا/ أعلنت الجامعة العربية اليوم الثلاثاء ان عقد القمة العربية التاسعة والعشرين سيكون في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم الأحد الموافق 15 ابريل المقبل.



وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في تصريحات للصحفيين بالجامعة، أن الأمانة العامة تلقّت إخطارًا رسميًّا من حكومة المملكة العربية السعودية بذلك، مشيرا إلى أن اجتماع القمة ستسبقه عدة اجتماعات تحضيرية على نحو ما جرت عليه العادة، اعتبارا من التاسع من ابريل وتم إبلاغ الدول الأعضاء بتاريخ انعقاد القمة العربية.



س.ي



بنا 1434 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/03/20 - 36 : 05 PM