سمو الشيخ ناصر يدشن مشروع "دانات اللوزي".. مدير عام بنك الإسكان لـ"بنا": الشراكة بين وزارة الإسكان وبنك الإسكان والقطاع الخاص ركيزة لتنفيذ مشاريع إسكانية جديدة ومتميزة المنامة في 20 مارس / بنا / دشن سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة قائد الحرس الملكي ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، صباح اليوم، مشروع "دانات اللوزي" بحضور وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر، ومدير عام بنك الإسكان، رئيس مجلس إدارة شركة دانات اللوزي، سعادة الدكتور خالد عبد الله، وعدد من منتسبي وزارة الإسكان وبنك الإسكان، وشركات القطاع الخاص ذات العلاقة.

بدأ الحفل بكلمة ترحيبية بسمو الشيخ ناصر بن حمد لتشريفه الحفل، وسيره على خطى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين لتحقيق رؤية إسكانية طموحة لمواطني المملكة، وضمن رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجية وزارة الإسكان في توفير وحدات سكنية مناسبة للجميع.



وأكد وزير الإسكان، خلال الحفل، أن هذا المشروع يعتبر شراكة بين بنك الإسكان وشركة عقارات الإسكان أحد المطورين العقارين، مما يتيح المجال للاستفادة من الخبرات لتحقيق الأفضل.



وقال الحمر إن بنك الإسكان غير سياسته التشغيلية مؤخراً، وتوجه من خلال مشاريعه الإسكانية لخدمة القطاع الإسكاني، مشيرا الى ان سلسلة "مشاريع دانات" تعد الأكبر بالنسبة لمشاريع البنك، وان مشروع "دانات اللوزي" سيكون جاهزا للتسليم خلال 8 أشهر.



من جانبه توجه مدير عام بنك الإسكان في كلمته، بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد لتفضله بتدشين المشروع، الذي يضيف إنجازاً جديداً لتلك الإنجازات التي تحقق وتلبي احتياجات المواطنين وفق توجيهات القيادة الرشيدة واستراتيجية وزارة الإسكان.



وأكد مدير عام بنك الإسكان، أن هذا المشروع هو نتاج التعاون بين وزارة الإسكان وبنك الإسكان والقطاع الخاص، وذلك بهدف توفير السكن المناسب للأسرة البحرينية، كما يفتح المجال لمزيد من الخيارات أمام المواطنين.



وأضاف أن هذا المشروع يعد واحداً من أكبر مشاريع بنك الإسكان، موضحا ان البنك أدرج مشروع "دانات اللوزي" بالتعاون مع وزارة الإسكان ضمن "برنامج مزايا" لتمويل السكن الإجتماعي، وقال ان هذا المشروع حقق الفائدة لوزارة الإسكان وبنك الإسكان من خبرة شركة عقارات الإسكان التي تعتبر إضافة جديدة في مجال التعاون بين القطاعين العام والخاص.



وقال الدكتور خالد إن "مشروع دانات اللوزي" يضم 303 وحدة سكنية، مطله على بحيرة اللوزي، ومركزا تجاريا وخدميا يتكون من طابقين يضم 23 محلاً تجارياً، ومركز تسوق كبير، ومواقف سيارات، وممشى لسكان المنطقة بطول 720 متراً، وروعي في التصميم الدقة والجودة في البناء، بما فيها المساحة واعتماد أنظمة المحافظة على الطاقة، واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة.



وفي تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين "بنا"، أكد مدير عام بنك الإسكان الدكتور خالد عبد الله أن "مشروع دانات اللوزي" له تأثير كبير وإضافة جديدة لمشاريع وزارة الإسكان لبرنامج "مزايا" وهو من أول مشاريع بنك الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يؤسس ويؤكد استراتيجية القيادة الرشيدة وبنك الإسكان في دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تلبية احتياجات المواطنين من الوحدات والخدمات الإسكانية المختلفة، وهو ما يوفر الفرصة المناسبة التي يثبت القطاع الخاص فيها بأنه قادر على انجاز مثل هذه المشاريع، وسيتم مستقبلاً النظر في إمكانية زيادة مساهمة القطاع الخاص في مشاريع السكن الإجتماعي.



وأكد أن الوحدات السكنية لمشروع "دانات اللوزي" ذات جودة عالية من حيث المساحة والتصميم، ومراعاة توفير السكن الملائم، وهو أساس قوي للمشاريع المستقبلية لبنك الإسكان.



وفيما يتعلق بأثر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير المشاريع الإسكانية، أشار مدير عام البنك لـ"بنا" الى أن الشراكة بين وزارة الإسكان وبنك الإسكان والقطاع الخاص تعد مثلث ضروري متفاعل بشكل إيجابي لتحقيق النتائج المرجوة مستقبلاً، وهو يشكل ركيزة لتنفيذ مشاريع إسكانية جديدة ومتميزة، وقال ان البنك سينفذ مستقبلاً عدة مشاريع منها مشروع "دانات البركة".



كتبت: أفراح الشيخ



خ.ب/ع ع



بنا 1426 جمت 20/03/2018













عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/03/20 - 43 : 05 PM