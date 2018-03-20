سمو رئيس الوزراء يستقبل عددا من أفراد العائلة المالكة بحضور سفير الكويت المنامة في 20 مارس /بنا/ أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن التاريخ الوطني يزخر بالمحطات التي يحق للجميع الفخر بما تحقق بها من منجزات والاعتزاز برجال البحرين الذين بسواعدهم اعتلت صروح النهضة والتطور حتى وصلت إلى ماهي عليه اليوم من علو وشموخ في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية اليوم عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسئولين في المملكة بحضور سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة عميد السلك الدبلوماسي.



ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تضطلع دولة الكويت الشقيقة واسهاماتها الفاعلة بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اقليميا ودوليا،مشيدا بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين وما وصلت اليه من مستويات متقدمة ،فيما أكد السفير الكويتي على المكانة الكبيرة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء محليا وخليجيا وعربيا وما يمثله سموه بحكمته وحنكته ومواقفه المشرفة من قيمة عالية لدى الجميع.



وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، أن مملكة البحرين، حققت الكثير من المنجزات في طريق النهضة والتطور، وأن الحكومة تعمل على تحقيق تطلعات المواطنين، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية التي تعزز من مكانة المملكة ومكتسبات شعبها في الحاضر، وتمهد الطريق أمام مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.



وقال سموه إن "مسيرة مملكة البحرين تزخر بتاريخ ممتد في عمق الحضارة الإنسانية، وماض حافل بالعطاء وغزير بالمآثر التي خلدها رجالات البحرين بما قدموه من إسهام متميز في مسيرتها الحضارية".



ودعا سموه إلى إيلاء تاريخ البحرين ورجالاتها مزيداً من الاهتمام وتشجيع الجهود التي تعمل على تدوينه وتوثيقه وحفظه، ليبقى شاهداً على عراقة وتحضر شعب البحرين على مر العصور.



واستذكر سموه بكل تقدير واعتزاز الأدوار التاريخية للعوائل البحرينية والخليجية العريقة في الحفاظ على ما يجمع بين الشعوب الخليجية من وروابط وأواصر الأخوة والمحبة.



أ.أ/س.ي



بنا 1426 جمت 20/03/2018













عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/03/20 - 50 : 05 PM