مقتل 28 حوثيا واصابة اخرين غرب تعز عدن في 20 مارس/بنا/ لقي 28 وأصيب 23 أخرين من مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم في مواجهات مع الجيش الوطني غرب تعز .



وقال قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن مواجهات عنيفة دارت في عزلة اليمن قهبان مقبنة وأسفرت عن مقتل 28 من الحوثيين وإصابة 23 آخرين ولازالت جثثهم متناثرة في مناطق المواجهات.



وأضاف أن المليشيات حاولت الهجوم على مواقع الجيش الوطني في تبة الخزان وقهبان ولكنها سرعان ما تراجعت جراء الخسائر الكبيرة التي تكبدتها .





س.ي



بنا 1415 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/03/20 - 21 : 05 PM