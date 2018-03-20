سمو رئيس الوزراء يستقبل المواطن ابراهيم علي أحمد‎ المنامة في 20 مارس / بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم المواطن "إبراهيم علي أحمد"، الذي تقدم لسموه بخالص الشكر والتقدير على اهتمام سموه وتجاوبه السريع مع حالة أسرته وتوجيهات سموه الكريمة للوزارات والأجهزة المعنية بمساعدتهم وتوفير سكن ملائم لحالة الأسرة وظروف ابنتيه الصحية.

وخلال اللقاء، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أنه تابع شخصيا حالتهم فور نشرها وتأثر بها كثيرا لما تحمله من أبعاد إنسانية، معربا سموه عن تقديره لهذه الأسرة وما تتحلى به من صبر وتحمل.

وقال سموه:" إن وقوفنا معكم هو من واجبنا ومسئوليتنا، ويسرنا أن نكون إلى جوار المواطنين نشد من أزرهم، ونتمنى لكم ولعائلتكم السعادة".

ونوه سموه إلى أن المجتمع البحريني يتميز بما يربط بين أبنائه من تلاحم، وهو ما يرتكز على أساس متين من شيم المودة والتراحم التي توارثناها عن الآباء والأجداد.

من جانبه، أعرب المواطن "إبراهيم علي أحمد" عن أسمى آيات العرفان والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على متابعته الشخصية لحالتهم، مؤكدا أن ذلك ليس بجديد على سموه صاحب القلب الكبير الذي يحتضن جميع أبنائه من المواطنين.

وأكد أن اهتمام ومبادرة سموه وتجاوبه مع معاناة أسرتهم أثلجت صدورهم وأدخلت السعادة إلى نفوسهم، وقال: "إن سموه دائما يزرع الأمل في النفوس، فسموه هو والد الجميع الذي لا يتأخر عن الوقوف إلى جانب الجميع والتواصل معهم في مختلف الظروف"، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ سموه وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية.



أ.أ/م خ



بنا 1413 جمت 20/03/2018













عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/03/20 - 51 : 05 PM