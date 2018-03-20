الرئيس المصري يبحث مع وزير الخارجية اليوناني مستجدات الأوضاع في المنطقة القاهرة في 20 مارس/ بنا / استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هنا اليوم وزير الخارجية اليوناني نيكولاس كوتزياس.

وذكر المتحدث الرئاسي المصري السفير بسام راضي في تصريح أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم استعراض سبل تعزيز أطر التعاون على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية ودفعها لآفاق أرحب.

كما جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل التصدي للإرهاب وجهود تسوية الأزمات القائمة بالمنطقة.







م خ



بنا 1408 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/03/20 - 10 : 05 PM