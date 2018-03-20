شركة مطار البحرين تطرح مناقصة لتشغيل مركز اتصال استعلامات مطار البحرين الدولي والصوت الإعلاني بمبني المسافرين المنامة في 20 مارس / بنا / أعلنت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، عن طرح مناقصة للشركات الراغبة في تولي مسؤولية تشغيل مركز اتصال استعلامات مطار البحرين الدولي والصوت الإعلاني في المطار.



ويعمل مركز الاستعلامات في مطار البحرين الدولي حاليًا من خلال نظام الرد الصوتي التفاعلي، كما يعمل مركز الصوت الإعلاني من خلال الإعلانات الصوتية العامة الأوتوماتكية واليدوية، وذلك مع وكلاء يعملون على مدار الساعة.



وصرح الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة مطار البحرين أيمن زينل بأن خدمة العملاء رفيعة المستوى تأتي على رأس أهم الأولويات في أي مطار في العالم، ومن هنا تبرز أهمية تطوير مركز اتصال فعّال يعمل بمنتهى الكفاءة. مؤكدًا أن شركة مطار البحرين تسعى دائمًا إلى توفير كافة المعلومات الضرورية عبر بوابتها الإلكترونية، ومع ذلك قد تكون هناك حالات يحتاج خلالها العملاء إلى المزيد من الاستفسارات أو المتطلبات المعينة.



وأضاف أن شركة مطار البحرين تود الاستعانة بشركة خارجية لتشغيل مركز استعلامات المطار ومركز الصوت الإعلاني من خلال توفير وكلاء مؤهلين للتعامل مع المكالمات الواردة والمتعلقة بمعلومات الطيران ومرافق المطار وخدماته.



وسيكون الموعد النهائي لتقديم الاقتراحات بتاريخ 11 أبريل 2018. وستخضع جميع الاقتراحات التي تفي بالمعايير لعملية تقييم فني ومالي من أجل اختيار الأفضل. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات على الرابط التالي: www.tenderboard.gov.bh.



















خ.ب/م.ح.



بنا 1344 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/03/20 - 10 : 05 PM