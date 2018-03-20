مجلس الوزراء السعودي يعرب عن تطلعه لنتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الرياض في 20 مارس / بنا / أعرب مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن تطلعه إلى نتائج الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للولايات المتحدة الأمريكية، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ومباحثاته مع الرئيس دونالد ترمب وكبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية.



وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، ان المجلس نوه بـ"عمق العلاقات بين البلدين الصديقين وحرصهما على سبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".



وقال ان المجلس رحب، بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في اليمن، وما اشتمل عليه من إدانة شديدة للمليشيات الحوثية الانقلابية لاستهدافها المملكة بالصواريخ البالستية التي زودتها بها إيران، وتعمدها الواضح للمناطق المدنية.



كما رحب المجلس بما عبر عنه البيان من إشادة بخطة العمليات الإنسانية في اليمن التي أعلنها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، وأكد أن البيان يعكس التزام مجلس الأمن بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن بناء على المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



وبين بن سعيد، أن المجلس رحب بجهود لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا في إعداد التقرير المتضمن توثيق الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي السورية، مجدداً موقف المملكة الثابت مع الجهود الدولية الهادفة إلى حل الأزمة السورية وفق مبادئ إعلان "جنيف 1" وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق ووحدة الأراضي السورية.



وأضاف ان المجلس هنأ الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة إعادة انتخابهما لفترتين رئاسيتين جديدتين.



ع ع



بنا 1336 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/03/20 - 41 : 04 PM