المندوبون الدائمون بالتعاون الإسلامي يناقشون 82 قضية سياسية واقتصادية وقانونية للتحضير لمؤتمر دكا القادم جدة في 20 مارس / بنا / بحثت الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي اليوم بجدة، في ختام اجتماع المندوبين الدائمين للتحضير لمجلس وزراء الخارجية الإسلامي الذي يعقد في مايو القادم بالعاصمة البنجلاديشية دكا (82) قضية تتصل بالأوضاع السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والقانونية والتنظيمية، وقضايا تتصل بأوضاع الأقليات المسلمة، وحوار الحضارات والأنشطة الإنسانية المختلفة.



وناقشت الدول الأعضاء 19 قضية سياسية مدرجة على جدول الأعمال شملت، الملف السوري، والليبي، والأوضاع في جمهورية مالي وجامو وكشمير وغيرها من القضايا الملحة، ودعم عودة الصومال إلى الأسرة الدولية، من خلال الدعم المتواصل من قبل الدول الأعضاء لهذا البلد الذي أنهكته الحروب الأهلية والإرهاب، فيما أعاد الاجتماع بحث مسألة القدس الشريف وتداعيات القرار الأمريكي الذي أعلن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، إلى جانب بحث المستجدات التي تلت القرار حتى لحظة الاجتماع.



وتناول المجتمعون جملة من القضايا الاقتصادية، شملت مجالات الزراعة والتجارة والسياحة ومحاربة الفقر، بالإضافة إلى قضايا (العلوم والتكنولوجيا) التي بلغ عددها 11 قضية أساسية، بما فيها مسائل التعليم العالي والصحة والبيئة وموارد المياه وأنشطة الجامعات في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى القمم الإسلامية المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا، التي عقدت الأولى منها في كازاخستان من سبتمبر الماضي.



وناقش الاجتماع عدداً من القرارات التي تتعلق بالمجالات الإنسانية، التي جرى تقسيمها بصورة جغرافية تناول جزء منها الأنشطة الإنسانية بشكل عام، مركزاً على وضع اللاجئين السوريين، وإبراز نشاط المنظمة في إفريقيا والقرن الإفريقي وخاصة الصومال.



وتطرق الإجتماع الى المجالات الإعلامية التي تعلق جزء منها بتحفيز العمل الإعلامي الهادف، والاستفادة منه في مسائل تنموية، فضلاً عن دعم وتطوير وسائل الإعلام الخاصة بالمنظمة، وقرارات الهيئة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى آخر مستجدات الجهود المبذولة لإنجاز برنامج العمل العشري الثاني، الذي أطلقته المنظمة في قمة إسطنبول عام 2016.



وكان الاجتماع التحضيري بدأ أمس الأول، وسيتم رفع مشروع البيان الختامي إلى مجلس وزراء الخارجية، الذي ينتظر إنعقاده في بنغلاديش، وسيشهد إعلان جملة من القرارات المحورية التي تتعلق بالشؤون الداخلية للمنظمة.





م.ح.



بنا 1332 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/03/20 - 40 : 04 PM