تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن تنفيذ عدداً من المشاريع..المحافظة الجنوبية تواصل الالتقاء بالأهالي المنامة في 20 مارس/ بنا / ضمن إطار متابعة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتنفيذ عدداً من المشاريع التنموية و الخدمية في نطاق المحافظة الجنوبية و ترجمة لحرص سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظة المحافظة الجنوبية على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الأهالي نظمت المحافظة الجنوبية اليوم لقاء مع عدد من أهالي و قاطني المحافظة و ذلك بمبنى المحافظة.



و خلال اللقاء قدم السيد صلاح محمد شهاب مدير المعلومات والمتابعة عرضاً مرئياً تطرق من خلاله إلى الدور الكبير الذي قام به سمو المحافظ في تلمس احتياجات المواطنين من خلال الزيارات الميدانية و اللقاءات المباشرة مع أهالي المحافظة ، فضلاً عن آلية رصد هذه الاحتياجات وترجمتها على أرض الواقع عبر التنسيق المباشر بين المحافظة الجنوبية والوزارات المختلفة، مشيراً من خلال العرض إلى حرص سمو الشيخ خليفة بن على آل خليفة محافظة المحافظة الجنوبية على ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات التي تضمن الوصول إلى الأهالي والاستماع إلى أحوالهم وأخذ النصح والمشورة فيما ينشدونه من تطلعات تسهم في تطوير مستوى الخدمات والجودة المقدمة إليهم.



وبعدها قام السيد محمد ابراهيم الرميحي رئيس قسم التنمية الاستثمارية في المحافظة بتقديم عرض مرئياً موجزاً عن نوعية المشاريع التي تبناها سمو المحافظ و مدى أهميتها للأهالي مبيناً من خلال العرض الجهود التي بذلتها المحافظة في رصد هذه الاحتياجات وآلية متابعة تنفيذها.



و من جانبهم تقدموا الأهالي بالشكر الجزيل لسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظ الجنوبية على جهوده الكبيرة في ترجمة تطلعات الناس إلى واقع ملموس عبر التحركات الكبيرة الذي قام بها سموه خلال فترة وجيزة للوقوف على أهم الاحتياجات التنموية للمحافظة دون أغفال عن التراث و التاريخ الكبير للمحافظة الجنوبية والذي كان مطلب مهم لأهالي هذه المحافظة العريقة منذ زمن طويل، مشيرين إلى أن مبادرات سموه الرامية إلى الحفاظ على الإرث التاريخي للمحافظة الجنوبية دلالة صادقة على أهمية المحافظة على الصروح و المعالم التاريخية التي تزخر بها المحافظة و السعي الجاد من قبل سمو محافظ المحافظة الجنوبية نحو المزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة بالتنسيق والشراكة مع الجميع لتكون المحافظة الجنوبية حاضنة للتنمية الشاملة والازدهار.



ثم استمع الفريق إلى أبرز الملاحظات والاحتياجات التي تطرق إليها الأهالي وأهم المقترحات التي تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مؤكدين على الدور الكبير للمحافظة الجنوبية و سعيها في زيادة أواصر العلاقة بين المحافظة والأهالي.





ح ب/م خ



بنا 1325 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/03/20 - 39 : 04 PM