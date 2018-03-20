المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستضيف وفدًا من طلبة جامعة جون هوبكنز المنامة في 20 مارس / بنا / استضافت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة وفدًا من طلبة جامعة جون هوبكنز، وذلك خلال زيارتهم لمملكة البحرين للاطلاع على تجربتها في مجال تقدم المرأة، وذلك في إطار سعي المؤسسة الدائم إلى توثيق التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات الأكاديمية المحلية والإقليمية والدولية.



وقد أعدت الأمانة العامة للمؤسسة الوطنية، ضمن برامجها لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، محاضرة تعريفية متكاملة للوفد الزائر حول دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وما شهدته المملكة من تطور في هذا المجال بشكل عام وتمكين المرأة بشكل خاص، قدمها الدكتور خليفة بن علي الفاضل أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأستاذة فاطمة الطريف رئيس وحدة التدريب والتثقيف.



واطلع الوفد على آلية العمل في مركز الاتصال ومكتب استقبال الشكاوى في المؤسسة الوطنية، حيث أبدى إعجابه بالخدمة التي تقدمها المؤسسة من خلال تدشينها الخط الساخن المجاني (80001144)، مشيداً بالدور المهم الذي تضطلع به المؤسسة كآلية وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.



ن.ف/ع ع



بنا 1249 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/03/20 - 53 : 03 PM