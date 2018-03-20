في تصريحات لـ"بنا".. أعضاء في لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة: سنعمل وفق منهج علمي لتعزيز الهوية الوطنية المنامة في 20 مارس / بنا / أعلن الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة "تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة"، تتولى إعداد استراتيجية ورؤية متكاملة في هذا المجال، تضم 16 عضوا، وذلك بالتزامن مع احتفال الوزارة، بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية.



وقال معالي وزير الداخلية خلال لقائه بنخبة من أبناء الوطن بهذه المناسبة، إن "وزارة الداخلية تقدمت بمبادرة شاملة بهدف تعزيز الانتماء الوطني، ولإنجاز هذا المشروع الوطني، تم عرض فكرة تشكيل لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة على نخبة من الكفاءات الوطنية والذين نشكرهم على قبولهم المشاركة مع إخوان لهم في وزارة الداخلية".



كما أعلن معالي وزير الداخلية عن قبول دفعة جديدة لشرطة المجتمع مؤلفة من 200 فرد للمرحلة القادمة من أجل تعزيز الشراكة المجتمعية، معربا عن شكره لكل المواطنين، الذين ساهموا في ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية، قولاً وعملا، ولرجال الأمن الأوفياء، الذين قدموا المثل الأعلى لتعزيز هذه الشراكة، والارتقاء بها لتحقيق المصلحة الوطنية العليا في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه.



وبهذه المناسبة قال الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية اللواء محمد راشد بوحمود، عضو اللجنة، في تصريح لوكالة انباء البحرين "نهنئ القائمين على مبادرة يوم الشراكة المجتمعية وعلى مجهوداتهم حيث انهم جنود مجهولون يقربون المجتمع بجهاز الشرطة ليس من اجل خدمة الشرطة ولكن من اجل خدمة المجتمع نفسه وهو ما له من مردود ينعكس على المواطن نفسه، وشرف لنا بأن يكون اختيارنا كعضو في هذه اللجنة للعمل فيها وتحقيق مرئياتها، وان شاء الله سنتفق على وضع تصور وصولاً الى أهداف القائمين على اللجنة".



من جانبه قال السيد يوسف محمد مدير إدارة وسائل الاعلام بوزارة شؤون الاعلام، عضو اللجنة، لوكالة أنباء البحرين "تشرفت بثقة معالي وزير الداخلية بأن أكون عضوا في هذه اللجنة التي تعمل على تعزيز الهوية الوطنية والإنتماء الوطني، وبإذن الله ستكون كل الجهود مسخرة لتحقيق النتائج التي تصبو إليها اللجنة".



وأوضح بأن "الهوية الوطنية موضوع مهم جداً ولابد أن يتم طرحه في ظل المتغيرات العالمية التي تمر بها المنطقة بشكل عام والبحرين بشكل خاص، وبذرة الخير موجودة والولاء الوطني موجود لدى اهل البحرين، ونحن ان شاء الله تعالي من خلال هذه اللجنة سنعمل وفق منهج علمي لتعزيز الهوية الوطنية بشكل أكبر في المجتمع".



وفي ذات السياق قال جاسم بوطبنية صاحب إحدى المجالس الشعبية وأحد المكرمين في الحفل، "نهنئ معالي وزير الداخلية وجميع منتسبي وزارة الداخلية وشرطة المجتمع على هذه اللفتة الكريمة التي اعتبرت أبناء الوطن جنود يحرصون على أمن البلد.. فاليوم تشرفنا بتكريم معالي وزير الداخلية لنا على ما بذلناه وعلى ما وقفنا من مواقف مشرفة، ونحن نذرنا أنفسنا كمواطنين لتقديم كل ما بوسعنا للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله".



الجدير بالذكر أن يوم الشراكة المجتمعية يعد إحدى مبادرات معالي وزير الداخلية، ويرتكز على أن رجال الأمن العام وشرطة المجتمع جزء مهم من مكونات المجتمع يعملون ليلاً ونهار على راحته وسلامته واستقراره، ففي مثل هذا اليوم من كل عام يتم التركيز على قضية أو سلوك مجتمعي معين يتم اختياره بناء على الظروف والتحديات التي تواجهها شرطة خدمة المجتمع، حيث تم اختيار شعار (يدا بيد لمجتمع آمن) لهذا العام.



كتب: الحارث بوصيبع



ع ع



بنا 1245 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/03/20 - 52 : 03 PM