رئيس نيابة الجرائم الإرهابية : انتهاء التحقيق في واقعة تشكيل عصابة " SIA " الارهابية المنامة في 20 مارس/ بنا / صرح المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية من انتهاء التحقيق في واقعة تشكيل عصابة إرهابية تسمى "هيئة المخابرات السرية للثورة في البحرين" واختصارها " SIA " وأحالت احد عشر متهما، سبعة منهم محبوسين للمحاكمة، وأسندت إليهم تهم تأسيس عصابة إرهابية خلافاً لأحكام القانون، والانضمام إليها، والتعذيب، والقبض على شخص وحجزه، واستعمال القوة معه، والخطف، والسرقة بالإكراه، والترويج لجريمة إرهابية تنفيذاً لأغراض إرهابية، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 12/ 04 /2018 م أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تشكيل عصابة إرهابية تسمى "هيئة المخابرات السرية للثورة في البحرين" واختصارها "SIA" وذلك بهدف القبض على الأشخاص اللذين يتم الشك بتعاونهم مع الأجهزة الأمنية واختطافهم واحتجازهم لنزع اعترافاتهم عن طريق التعذيب والإكراه لبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين وإرهابهم ولمنعهم من التواصل مع الأجهزة الأمنية تنفيذاً لأغراض إرهابية، حيث قامت العصابة بخطف واحتجاز وسرقة وتعذيب مجموعة من الأشخاص في عدة وقائع وتم التوصل إلى المتهمين والقبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة.



هذا وقد استندت النيابة العامة في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية والطبية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية بالإضافة إلى اعتراف المتهمين.



ن.ف/خ.س



بنا 1235 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/03/20 - 22 : 04 PM