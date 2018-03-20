طلاب العمارة و التصميم الداخلي بجامعة البحرين يزورون مبنى المسافرين الجديد المنامة في 20 مارس/ بنا / في إطار برنامج التوعية العامة لشركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، زار عدد من طلاب العمارة التصميم الداخلي بكلية الهندسة بجامعة البحرين موقع إنشاءات مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي.

وقدم الرئيس التنفيذي للتطوير والشؤون الفنية بشركة مطار البحرين، المهندس عبدالله جناحي، محاضرة استعرض فيها تفاصيل برنامج تحديث المطار الذي تصل تكلفته إلى 1.1 مليار دولار أمريكي والذي يشمل مبنى المسافرين الجديد، الذي ستصل مساحته عند الانتهاء إلى 220,000 متر مربع، أي ما يعادل أربعة أضعاف حجم المبنى الحالي، وسيضم أحدث أنظمة البينة التحتية مجتمعة في مبنى صديق للبيئة معتمد من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.

واصطحب الرئيسي التنفيذي بعد ذلك طلاب كلية العمارة والتصميم الداخلي في جولة اطلعوا خلالها على العناصر الأساسية في تصميم الهندسة المعمارية للمطار ابتداءً من مجمع المرافق المركزية الذي يوفر الطاقة الاحتياطية وإمدادات المياه المحلية والمياه الباردة إلى مبنى المسافرين الجديد في المطار.

واختتمت الجولة بزيارات إلى منطقة السوق الحرة الموسعة والمطورة حديثاً في المطار وزاوية التراث الثقافي البحريني التي تهدف إلى تعكس ثقافة البحرين إلى المسافرين عبر المطار .

يشار إلى أن شركة مطار البحرين تنظم سلسة من الجولات لطلاب الجامعات لاطلاعهم على عملية التطوير الكبيرة والتفاصيل المختلفة للبناء والهندسة المعمارية الخاصة بتنفيذ برنامج التحديث.







ل.ب/خ.س



بنا 1229 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/03/20 - 35 : 03 PM