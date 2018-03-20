الأشغال: تغيير الحركة المروية بمنطقة المطاعم في العدلية المنامة في 20 مارس/ بنا / اعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأنه ضمن خطة الوزارة لتخفيف الازدحام وضمان انسيابية الحركة على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، فإنه سيتم إجراء تغيرات في اتجاه تغيير الحركة المرورية في منطقة المطاعم (مجمع 338) بمنطقة العدلية بدءاً من الخميس 22 مارس والتي سينعكس أثرها على القطاعات السياحية والتجارية والاقتصادية في المنطقة.



وأضافت الوزارة أن المدخل الرئيسي لمنطقة المطاعم سيكون من خلال كل من طريق 3801 (المقابل لفندق الخليج) وطريق 3825 المؤدي إلى شارع يوسف الشيراوي ومنطقة المطاعم، حيث سيكون شارع يوسف الشيراوي مخرجاً لهذه المنطقة الحيوية إلى شارع بني عتبة، كما سيتم إجراء بعض التعديلات على اتجاه الطرق المحيطة في المنطقة.





الجدير بالذكر أن شارع بني عتبة المؤدي إلى منطقة المطاعم يعد شارعاً حيوياً رئيسياً ناقلاً للحركة المرورية إلى منطقة أم الحصم والعدلية والقضيبية، حيث يبلغ حجم المرور المستخدم لشارع بني عتبة في اوقات الذروة 2400 مركبة في الساعة لكل اتجاه بما يوازي 26 ألف مركبة على مدار اليوم، كما تبلغ نسبة المركبات التي تقوم بعملية الدوران العكسي على تقاطع شارع بني عتبة مع شارع أسامة بن زيد للدخول إلى منطقة المطاعم 160 مركبة في الساعة خلال أوقات الذروة وتزيد عن أكثر من 260 مركبة في الساعة خلال العطل الرسمية، مما يؤدي إلى عرقلة الحركة المرورية على شبكة الطرق في المنطقة.



واوضحت الوزارة انه من المؤمل أن تسهم الخطة التنظيمية والتي تشملت التحويلات المذكورة أعلاه في تحسين انسيابية الحركة المرورية في المنطقة.



ل.ب/خ.س



بنا 1149 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/03/20 - 03 : 03 PM