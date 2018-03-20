المرور: أكثر من 271 ألف معاملة إلكترونية خلال 2017

المنامة في 20 مارس/ بنا / أعلنت الإدارة العامة للمرور أنها أنجزت 271049 ألف معاملة خلال العام 2017، عبر بوابة الحكومة الإلكترونية وتطبيق المرور الجديد وهو ما يعد ارتفاعاً غير مسبوق، إذ بلغ مجموع المعاملات الإلكترونية 17 ألف معاملة في عام 2014.



وجاءت معاملة تجديد التسجيل السنوي للمركبات من 3 آلاف معاملة في 2014 إلى 65 ألف معاملة في 2017 ، أما تجديد رخص القيادة فقد ارتفعت معاملاتها الإلكترونية من 5 آلاف معاملة في 2014 إلى 74 ألفا خلال 2017.



وتعكس هذه الإحصائيات جهود الإدارة العامة للمرور فيما يتعلق بتسهيل الخدمات للجمهور، عبر بوابة الحكومة الإلكترونية www.bahrain.bh وعبر تطبيق etraffic . كما تدعو الإدارة، الجمهور إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لسرعة انجاز معاملاتهم.







ن.ف/خ.س



بنا 1140 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/03/20 - 46 : 02 PM