العبسي يبحث تعزيز آليات التعاون مع "الكيراليين"

المنامة في 20 مارس/ بنا / استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي، في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية كي ام سي سي (KMCCجمعية الكيراليين) S. V. Jaleel، والرئيس التنفيذي للجمعية محمد شفيع، وعدداً من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.



وبحث العبسي مع الجمعية أوجه التعاون المشترك فيما يتعلق بالجانب التوعوي للعمالة الوافدة وتعريفها بحقوقها وواجباتها والآليات التي يمكنها اتباعها لصون هذه الحقوق، مثنيًا على الجهود التي تبذلها الجمعية وتعاونها الدائم مع هيئة تنظيم سوق العمل في عدد من المشاريع وأبرزها تصريح العمل المرن - الذي يقدم حلًا مبتكرًا على طريق إصلاح سوق العمل من خلال تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، بما يضمن حقوقها إلى جانب حقوق بقية أطراف العمل.



وقد استخدمت الجمعية مختلف وسائل التواصل بهدف الوصول لأكبر شريحة ممكنة من العمالة، مستندة على فريق عمل متكامل يتحدث مجموعة من اللغات الأجنبية، وقد شملت آليات الترويج توزيع المطويات والفلايرات التوعوية بعدد من المواقع التي ترتادها العمالة، والتخاطب المباشر مع العمالة، والإجابة على استفساراتهم.



من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للجمعية عن شكره وتقديره للدور الذي تقوم به هيئة تنظيم سوق العمل في تطوير بيئة العمل بمملكة البحرين، وحرصها على التواصل مع العمالة الوافدة بمختلف الوسائل وباللغات المتعددة بهدف الاطمئنان إلى وصول الرسالة الواضحة لأوسع شريحة ممكنة، معربًا عن استعداد الهيئة لدعم جهود الهيئة التوعية في أي من المشاريع المستقبلة.





ل.ب/خ.س



بنا 1126 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/03/20 - 32 : 02 PM