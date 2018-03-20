مجموعة القتال التابعة لقوة الدفاع المشاركة في التمرين العسكري المشترك درع الخليج -1 تغادر البلاد متجهة إلى المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة‎

المنامة في 20 مارس / بنا / غادرت البلاد صباح اليوم مجموعة القتال التابعة لقوة دفاع البحرين متجهة إلى المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة مع الدول الشقيقة والصديقة في التمرين العسكري المشترك "درع الخليج/1" والذي يعد من أضخم التمارين في المنطقة بمشاركة قوات عسكرية من 23 دولة شقيقة وصديقة.



وقد تحركت مجموعة القتال التابعة لقوة دفاع البحرين من معسكرها صباح اليوم، وعبرت جسر الملك فهد متجهة إلى مواقعها في التمرين، بعد أن أنهت جميع استعداداتها وجهوزيتها القتالية والإدارية لتكون على أتم الاستعداد للمشاركة إلى جانب القوات الشقيقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، والإسلامية، والصديقة، وذلك في جميع مراحل التمرين البرية والجوية والبحرية.

ويشكل تمرين "درع الخليج /1"، نقطة تحول نوعية على صعيد التقنيات المستخدمة، إذ تعد من أحدث النظم العسكرية العالمية، فضلاً عن المشاركة واسعة النطاق للدول المشاركة، إذ تتصدر أربع دول منها التصنيف العالمي ضمن قائمة أقوى عشرة جيوش في العالم.



خ.ب/خ.س



بنا 1125 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/03/20 - 28 : 02 PM