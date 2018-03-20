القائد العام يستقبل سفير دولة الكويت ويشيد بالعلاقات الاخوية بين البلدين

المنامة في 20 مارس / بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم سعادة الشيخ عزام بن مبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة.



ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بسعادة سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة، مشيداً معاليه بالعلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين، وما تتمتع به هذه العلاقات من نمو مضطرد ، بفضل قيادتي البلدين الحكيمتين، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



خ.ب/خ.س



بنا 1123 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/03/20 - 27 : 02 PM