في نموذج مميز للشراكة الانسانية..حملة زايد تعالج 5 آلاف مريض في الزنجبار

أبوظبي في 20 مارس/بنا/ اختتمت حملة زايد الانسانية مهامها التشخيصية والعلاجية والجراحية والوقائية في الزنجبار بعلاج 5 آلاف من المرضى الفقراء تحت شعار "العطاء سعادة".



شارك في الفعالية كما افادت وكالة انباء الامارات، نخبة من كبار الاطباء المتطوعين من الامارات والسعودية والزنجبار وبمبادرة مشتركة من زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري والمستشفى السعودي الألماني ومركز الإمارات للتطوع بالتنسيق مع وزارة الصحة التنزانية في نموذج مميز للشراكة الانسانية.



وتأتي هذه البعثة الطبية التطوعية استكمالا للمهام الإنسانية لمبادرة زايد العطاء في العديد من الدول انطلاقا من الإمارات والأردن وكينيا ولبنان وإريتريا وإندونيسيا وهايتي والهند وباكستان والبوسنة وسوريا واليمن والصومال والمغرب ومصر والسودان ومؤخرا الزنجبار واستطاعت الوصول إلى 10 ملايين طفل ومسن وإجراء ما يزيد على 10 آلاف عملية قلب باستخدام عياداتها ومستشفياتها المتحركة.





خ.س



بنا 1032 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/03/20 - 37 : 01 PM