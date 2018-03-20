البرلمان العربي يدعم إدراج بند طارئ بشأن القدس في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

القاهرة في 20 /بنا/ يشارك البرلمان العربي بوفد برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان، في اجتماعات الدورة 138 للاتحاد البرلماني الدولي من 24 الى 28 مارس في مدينة جنيف بسويسرا.



وأوضح البرلمان العربي في بيان له اليوم، أن رئيس البرلمان العربي سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للدورة 138 للاتحاد البرلماني الدولي يُطالب فيها بقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة عاصمتها مدينة القدس على حدود عام 1967م، مؤكداً موقف البرلمان العربي الثابت تجاه مدينة القدس المحتلة وعدم المساس بوضعها القانوني والتاريخي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشار البيان إلى أن رئيس البرلمان العربي أرسل رسائل خطية وجهها إلى (26) برلمانا لها ثقل وتأثير فاعل على مستوى العمل البرلماني الدولي، لحشد الدعم والتأييد لطلب المجلس الوطني الفلسطيني والبرلمانات العربية بإدراج بند طارئ على جدول أعمال الدورة 138 للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي بخصوص عدم المساس بالوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة.



خ.س



بنا 1007 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/03/20 - 10 : 01 PM