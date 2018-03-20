محافظ العاصمة يشيد بجهود اللجنة المنظمة لمهرجان البحرين للسيارات 2018

المنامة في 20 مارس / بنا /أعرب محافظ العاصمة معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة عن تشجيعه على الجهود التي بذلها القائمون على مهرجان البحرين للسيارات (BAHRAIN AUTO FAIR 2018) بنسخته الأولى في المملكة الذي أقيم في شهر يناير الفائت بمرفأ البحرين المالي، منوهاً معاليه بإن مثل هذه الفعاليات والأنشطة تساهم في تنشيط الحركة السياحية بالمملكة لدورها في استقطاب هواة وعشاق السيارات بمختلف أنواعها واشكالها حيث اثبتت المملكة ضمن مساعيها المتواصلة على دعم هذه الرياضة المتميزة نظراً لتحقيقها نجاحات كبيرة على مستوى المنطقة.





جاء ذلك بمناسبة استقبال معاليه للشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان شركة سولد فيجن (SolidVision)، حيث أكد أن رعاية المحافظة للمهرجان قد حققت اهدافها لدور الحدث في جذب أعداد كبيرة من مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين ورجال اعمال من دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يصب ضمن جهود المملكة الرامية لتعزيز الحركة السياحية، معرباً عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للقائمين على المهرجان في النسخة القادمة، مؤكداً دعم المحافظة المتواصل لمثل هذه المشاريع الرائدة.



من جانبه، أشاد الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة برعاية محافظة العاصمة للحدث، منوهاً بالدعم الكبير واللامحدود الذي تقدمه محافظة العاصمة وعلى رأسها معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة للمهرجان الذي شهد حضوراً مميزاً، مؤكداً أن الحدث استقطب جميع الفئات من مشاركين وزوار بلغ عددهم 40,000 لاشتمال الحدث على كل ما يتعلق بالسيارات من خلال مشاركة مجموعة من الشركات الكبيرة والرائدة في مجال صناعة السيارات على المستوى العالمي وازاحتها الستار عن أحدث الموديلات والعروض بشكل حصري.



خ.ب/و.ش



بنا 0958 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/03/20 - 03 : 01 PM