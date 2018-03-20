اعتماد مشاركة 42 مشاركاً خليجياً في جائزة "الروائيين الشباب" المنامة في 20 مارس / بنا / كشف أمين عام جائزة الخليج العربي للروائيين الشباب رئيس تحرير صحيفة الوطن يوسف البنخليل اعتماد مشاركة 42 مشاركاً في منافسات الجائزة التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى خلال الفترة من 23 ـ 24 مارس الجاري، حيث تأتي هذه الجائزة ضمن إحدى المبادرات التي يطلقها سموه لدعم الشباب في المجال الثقافي.

وأوضح الأمين العام أن المشاركين يمثلون مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، إضافة إلى سلطنة عمان، معرباً عن اعتزازه وتقديره بمشاركة الشباب الخليجي في هذه الجائزة الأدبية التي تستهدف إبداعات الشباب من مختلف دول مجلس التعاون، ورغبتهم في التحدي وكتابة نص روائي متكامل خلال 24 ساعة.



كما بيّن أن جميع المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي تم التواصل معهم وأرسلت لهم خطابات تأكيد المشاركة، وستتكفل اللجنة المنظمة بكافة الترتيبات الخاصة بسفرهم وإقامتهم في مملكة البحرين استعداداً للمشاركة في منافسات الجائزة التي ستكون يومي 23 ـ 24 مارس الجاري.



وقال البنخليل: "إن ارتفاع عدد المتقدمين بالمشاركة في منافسات الجائزة يعكس الشغف الأدبي لدى الشباب، ورغبتهم في الانخراط في الأعمال الأدبية وفنونها المختلفة، وهي ظاهرة تعكس الريادة الخليجية في هذا المجال تحديداً في الوقت الحالي".



وتوقع أمين عام الجائزة أن تؤثر مشاركة شباب من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي على طبيعة النصوص التي سيتم كتابتها خلال المنافسات، خاصة وأنها ستعكس ثقافات وإبداعات متنوعة، فضلاً عن التنوع الثقافي لجميع المشاركين الذي سيضفي نكهات رائعة للنصوص التي سيتم كتابتها في أجواء من التحدي والتشويق.





خ.ب/و.ش



بنا 0946 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/03/20 - 03 : 01 PM