القائد يستقبل الإسكوا لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال تقنية المعلومات

المنامة في 20 مارس/بنا/ استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد ممثليْن من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" وهما الدكتور حيدر فريحات مدير إدارة التكنولوجيا، والدكتور محمد نوار العوا المستشار الإقليمي لإدارة التكنولوجيا من أجل التنمية؛ لبحث أوجه التعاون بين الهيئة والإسكوا في مجال تكنولوجيا المعلومات.



وأكد القائد الأهمية التي تلعبها التكنولوجيا في تعزيز اقتصاد المعرفة المبني على الإبداع والابتكار، مشيراً إلى حرص الهيئة على الاستمرار بدعم التحول الإلكتروني بما يواكب التطلعات الطموحة، مشيداً خلال اللقاء بالدور الذي تضطلع به "الإسكوا" وإسهاماتها في رفع مستوى الوعي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لما لها من دور في تطور الدول وتنميتها اقتصادياً بما ينعكس أثرها على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.



جدير بالذكر أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية شاركت الأسبوع الماضي في ورش العمل التي عقدها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية ودراسات الطاقة (دراسات) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا"، بغية تعزيز دور التكنولوجيا والابتكار في تنفيذ جدول أعمال التنمية، بجانب تحديد التقدم المحرز في الاستراتيجيات الوطنية التي تنفذها المملكة والمستندة على بناء الاقتصاد القائم على المعرفة.







ن.ف/خ.س



بنا 0945 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/03/20 - 50 : 12 PM