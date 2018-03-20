سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة يترأس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب

المنامة في 20 مارس/ بنا / ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب اجتماع المجلس بقصر القضيبية، حيث استعرض المجلس تقرير هيئة جودة التعليم والتدريب حول نتائج مراجعة المؤسسات التعليمية والتدريبية، واعتمد المجلس تقارير الهيئة حول مراجعة 27 مدرسة حكومية و 6 مدارس خاصة و 10 مؤسسات تدريب مهني خاصة و برنامجين أكاديميين في الجامعات الخاصة بالإضافة إلى نتائج الادراج المؤسسي لمؤسسة تدريب مهني وتسكين 3 مؤهلات وطنية واسناد مؤهلين دوليين في الإطار الوطني للمؤهلات، كما اطلع المجلس على سير العمل في تنفيذ نظام الامتحانات الوطنية الموحدة بدءًا من الفصل الثاني لهذا العام الدراسي. من جانبه أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على أهمية دور هيئة جودة التعليم والتدريب في الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب في مملكة البحرين مشيداً سموه بما حققته الهيئة من مستوى مشهود له محلياً واقليمياً ودولياً حيث شاركت في فبراير الماضي بدولة الكويت في تطبيق وتحكيم الاطار الموحد لمراجعة أداء المدارس بدعوة من المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.



واستعرض المجلس تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن برامج التدريب المهني والتي وصلت إلى 2385 برنامج تدريبي شمل 24682 متدربا في عام 2017 واطلعت اللجنة على الاستراتيجية الوطنية في مجال تطوير منظومة التدريب المهني والخطة التنفيذية لها والتي أعدتها الوزارة وتهدف لتأهيل الخريجين وحصولهم على المهارات اللازمة للدخول في سوق العمل من خلال رصد احتياجات سوق العمل ووضع معايير الشهادات المهنية الوطنية وتوفير برامج التوجيه والارشاد المهني والتلمذة المهنية. كما قدم الدكتور جيف زابودسكي الرئيس التنفيذي لكلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين" عرضا حول سير العمل في تنفيذ استراتيجية وخطط وبرامج البوليتكنك. وفي هذا السياق أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على أهمية استشراف المستقبل في تحديد الاحتياجات التدريبية وبما يتلاءم مع متغيرات سوق العمل.



ثم قدم الدكتور تيد بيرنتون عميد كلية المعلمين عرضا حول انجازات الكلية وخططها المستقبلية الهادفة إلى زيادة أعداد خريجي الكلية ورفع مستواهم المهني، وزيادة تواصل الكلية مع المدارس وتعاونها مع المؤسسات الدولية بما يعزز عملية التطوير المهني للمعلمين.







ل.ب/ع ذ



بنا 0944 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/03/20 - 48 : 12 PM