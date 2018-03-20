إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حول تواصلها مع المستثمرين والجمهور

المنامة في 20 مارس/ بنا / صرحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة انه وفي اطار تواصلها بالجمهور ومؤسسات الأعمال ، فقد بلغ مجموع الرسائل النصية التي قامت بإرسالها خلال العام الماضي 2017، 1,385,704 رسالة نصية تشمل عدة اجراءات خاصة بالمستثمرين وجميع فئات المجتمع باللغتين العربية والانجليزية، حيث بلغ عدد الرسائل المرسلة الى المستثمرين من أصحاب السجلات والوكالات التجارية 1,250,704 رسالة.



واوضحت الوزارة أن جميع هذه الرسائل هي عبارة عن إشعارات بشأن المعاملات الالكترونية التي يتم التعامل معها في أنظمتها، وتوضح حالة الطلب المقدم ووضع المؤسسة او الوكالة التجارية والاشعارات المختلفة. كما تغطي هذه الرسائل نظام سجلات ونظام فحص المعادن والمصوغات الثمينة، ونظام المناطق الصناعية.

أما بالنسبة للجمهور فقد بلغ مجموع الرسائل النصية المرسلة لهم 135,000 رسالة تحتوي على رسائل توعوية وتثقيفية بشأن حماية المستهلك، وهي تشمل قانون حماية المستهلك والقرارات الوزارية في هذا الخصوص.

ومن جهة أخرى بلغ عدد رسائل البريد الالكتروني (الايميل) الذي ارسل الى المؤسسات التجارية والصناعية 2,171,709 رسالة (إيميل) تشمل عدة أمور منها طلبات التسجيل التجاري والشهادات والمخالفات والإشعارات والوكالات التجارية وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومن هذه الايميلات التوعوية والارشادية بواقع 80 الف ايميل أرسل الى المؤسسات التجارية، و120 ألف ارسل الى الجمهور بمختلف الفئات العمرية.







ل.ب/خ.س



بنا 0942 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/03/20 - 46 : 12 PM