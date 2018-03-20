Tuesday   20 Mar 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
مرسوم ملكي بتعيين وكيل مساعد في وزارة الصناعة والتجارة و السياحة
2018/03/20 - 42 : 12 PM

المنامة في 20 مارس /بنا/ صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (17) لسنة 2018 بتعيين وكيل مساعد في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة .

وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه يُعين السيد خالد ربيعة حسين علي وكيلاً مساعداً للمناطق الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

و جاء في المادة الثانية، أنه على وزير الصناعة و التجارة و السياحة تنفيذ هذا المرسوم، و يُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


ن.ف/خ.س

بنا 0934 جمت 20/03/2018


عدد القراءات : 48         اخر تحديث : 2018/03/20 - 42 : 12 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English