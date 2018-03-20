مرسوم ملكي بتعيين وكيل مساعد في وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

المنامة في 20 مارس /بنا/ صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (17) لسنة 2018 بتعيين وكيل مساعد في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة .



وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه يُعين السيد خالد ربيعة حسين علي وكيلاً مساعداً للمناطق الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.



و جاء في المادة الثانية، أنه على وزير الصناعة و التجارة و السياحة تنفيذ هذا المرسوم، و يُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.





ن.ف/خ.س



بنا 0934 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/03/20 - 42 : 12 PM