ميرزا يثمن استخدام الأوقاف الجعفرية أنظمة الطاقة الشمسية بدور العبادة والعقارات الوقفية

المنامة في 20 مارس/ بنا / ثمّن وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا المبادرة التي قامت بها إدارة الأوقاف الجعفرية بتوقيع اتفاقية مع شركة سولار ون" لتزويد دور العبادة والعقارات الوقفية بأنظمة الطاقة الشمسية.



وقال الوزير ميرزا بأن هذه المبادرة ليست هي الأولى من نوعها، حيث قامت إدارة الأوقاف الجعفرية في السابق بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في أحد المآتم بمنطقة السهلة الشمالية في أغسطس من العام الماضي.



واوضح ان إدارة الأوقاف الجعفرية من أوائل الجهات الحكومية التي تبنت مشروع استخدام الطاقة الشمسية بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة، مبينا بأن جميع تلك المبادرات تأتي انطلاقاً من اهتمامات القيادة الرشيدة حفظهم الله بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة من أجل التنمية الشاملة.



وأثنى الوزير ميرزا على التعاون المثمر والملموس من وزارة العدل تحت إدارة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة لاهتمامه ومتابعته الشخصية لمثل هذه المبادرات في الاستفادة من الطاقة الشمسية في المساجد والمآتم والمنشآت الدينية؛ الأمر الذي يسهم بشكل واضح في تحقيق الأهداف الوطنية التي أقرتها الحكومة الموقرة للوصول إلى نسبة 5% من الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الكهرباء الكلي في البلاد بحلول عام 2025، وكذلك تحسين كفاءة الطاقة والمحافظة عليها.



كما ثمّن الوزير ايضاً جهود إدارة الأوقاف الجعفرية برئاسة سماحة الشيخ محسن آل عصفور وجميع المسؤولين والعاملين في الأوقاف على مبادراتهم في هذا المجال، معربا عن شكره الجزيل لشركة "سولار ون" رئاسة رئيس مجلس ادارة الشركة رامي خليفة على جهودهم المتواصلة في صناعة الألواح الشمسية وتزويد السوق البحريني بالأدوات والمعدات الفنية اللازمة لذلك.



وكانت الأوقاف الجعفرية وقعت اتفاقية إطارية مع شركة "سولار ون" خلال الفترة الاخيرة في مقر الشركة في منطقة عسكر وذلك لتزويد دور العبادة والعقارات الوقفية بأنظمة توليد وانتاج الطاقة الشمسية، حيث تنص الاتفاقية طويلة الأمد التي تم ابرامها مع شركة "سولار ون" المتخصصة بإنتاج وتصنيع وتوريد المعدات الخاصة بإنتاج الطاقة الشمسية بالبدء بتركيب أنظمة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية على مبنى الأوقاف الجعفرية الواقع في منطقة السيف ومن بعد ذلك تعميم هذه التجربة على سائر العقارات الوقفية الاستثمارية ودور العبادة.



ن.ف/و.ش



بنا 0843 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/03/20 - 46 : 11 AM