الشرطة الفرنسية توقف الرئيس الأسبق ساركوزي احترازيا إثر شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية

باريس في 20 مارس / بنا / أوقفت الشرطة الفرنسية احترازيا صباح اليوم الثلاثاء الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في إطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007.



ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرب من التحقيق بأن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي قد أوقف احترازيا صباح الثلاثاء في إطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007.



وتابع المصدر أنه سيتم الاستماع للمرة الأولى إلى شهادة ساركوزي الذي تولى الرئاسة بين 2007 و2012 في تحقيق أمام شرطيين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية، مؤكدا معلومات أوردها موقع "ميديابارت" وصحيفة "لوموند".





ع ذ



بنا 0839 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/03/20 - 45 : 11 AM