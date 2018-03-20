اختصار زمن المناورات الامريكية الكورية لشهر واحد سيئول في 20 مارس /بنا/ أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الثلاثاء ان مدة المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة ستختصر لشهر، وذلك في الوقت الذي يتأكد فيه الانفراج الدبلوماسي مع الشمال.

وصرح متحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس ان المناورات الاساسية "فول ايغل" ستستمر "لمدة شهر في ابريل بسبب تأجيلها نتيجة الالعاب الاولمبية الشتوية وبالنظر الى جدول اعمال كل من الجيشين.



كما أعلن البنتاغون في بيان "مناوراتنا المشتركة تركز على الدفاع ولا مبرر لتعتبرها كوريا الشمالية استفزازا".



في 2017، استمرت المناورات لمدة شهرين بينما ارجئت في العام الحالي لتفادي ان تتزامن مع الاولمبياد الشتوي الذي نُظم في بيونغ تشانغ بالجنوب، كما انه لن تشارك أي حاملة طائرات في المناورات التي تشمل عشرات الاف الجنود وتشكل مصدرا للتوتر مع بيونغ يانغ التي تعتبرها محاكاة لعملية اجتياح للشمال.



في المقابل، ستبدأ مناورات "كي ريزولف" التي تستند على عمليات محاكاة معلوماتية الاسبوع المقبل.





خ.س



بنا 0822 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/03/20 - 27 : 11 AM