طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية تعود أدراجها بعدما اصطدم بها سرب من الطيور

الجزائر في 20 مارس / بنا / عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية أدراجها بعد 30 دقيقة من إقلاعها من مطار هواري بومدين، بعدما اصطدم سرب من الطيور بزجاج الطائرة.



ونقلت صحيفة " الخبر" الجزائرية عن مصادر لم تسمها أن الطائرة كانت ضمن الرحلة AH4602 نحو مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، وكانت تضم 250 راكبا أغلبهم معتمرين.



وقرر قائد الطائرة لدواعي أمنية واحتياطات السلامة أن يعود إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة.



ع ذ



بنا 0805 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 82 اخر تحديث : 2018/03/20 - 08 : 11 AM