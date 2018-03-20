ولي عهد اليابان يدعو الى التعامل مع الكوارث الطبيعية التي يسببها ارتفاع حرارة الأرض

طوكيو في 20 مارس / بنا / دعا ولي العهد الياباني الأمير ناروهيتو إلى التعاون الدولي في التعامل مع الكوارث الطبيعية التي يسببها ارتفاع حرارة الأرض والتغيرات المناخية.



وكان ولي عهد اليابان قد حضر يوم امس مراسم افتتاح المنتدى العالمي الثامن للمياه في البرازيل، وقد أكد ناروهيتو أهمية التعاون من أجل تقاسم المياه وحماية مصادر المياه.



ثم ألقى ولي العهد خطابا رئيسيا في مناقشات جرت حول المياه والكوارث.





ع ذ



بنا 0800 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 108 اخر تحديث : 2018/03/20 - 05 : 11 AM