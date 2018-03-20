Tuesday   20 Mar 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
ولي عهد اليابان يدعو الى التعامل مع الكوارث الطبيعية التي يسببها ارتفاع حرارة الأرض
2018/03/20 - 05 : 11 AM

طوكيو في 20 مارس / بنا / دعا ولي العهد الياباني الأمير ناروهيتو إلى التعاون الدولي في التعامل مع الكوارث الطبيعية التي يسببها ارتفاع حرارة الأرض والتغيرات المناخية.

وكان ولي عهد اليابان قد حضر يوم امس مراسم افتتاح المنتدى العالمي الثامن للمياه في البرازيل، وقد أكد ناروهيتو أهمية التعاون من أجل تقاسم المياه وحماية مصادر المياه.

ثم ألقى ولي العهد خطابا رئيسيا في مناقشات جرت حول المياه والكوارث.


ع ذ

بنا 0800 جمت 20/03/2018


عدد القراءات : 108         اخر تحديث : 2018/03/20 - 05 : 11 AM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English