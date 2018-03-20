القوات الحكومية الصومالية تقتل خمسة من ميليشيا الشباب

مقديشو في 20 مارس / بنا / كبدت القوات المسلحة الصومالية خسائر فادحة بميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة .



ونقلت وكالة الانباء الصومالية / صونا / عن رئيس منطقة بوردوبو التابعة لإقليم جذو، حسن محمود علي قوله ان المسلحين الخمسة شنوا هجوما على معسكر للقوات الحكومية في المنطقة وتعاملت القوات الحكومية معهم وتمكنت من قتلهم في حين لم تتلقى القوات أي خسائر في صفوفها .



وأشار رئيس منطقة بوردوبو إلى أن القوات المسلحة الوطنية الصومالية وبالتعاون مع السكان المحليين تنفذ بشكل مستمر عمليات أمنية لتصفية والقضاء على عناصر مليشيات الشباب .



ع ذ



بنا 0752 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 91 اخر تحديث : 2018/03/20 - 59 : 10 AM