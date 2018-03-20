وزير الأشغال: فعاليات متنوعة في معرض البحرين للإنتاج الحيواني "مراعي 4"

المنامة في 20 مارس/ بنا / ثمن سعادة. م عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لمعرض البحرين للإنتاج الحيواني الرابع 2018 "مراعي 4" ، مؤكداً أن هذه الرعاية الملكية السامية تعبر عن اهتمام القيادة الرشيدة بدعم القطاع النباتي والإنتاج الحيواني بما يعزز من الأمن الغذائي في البلاد.



وأوضح وزير الأشغال أن اللجنة المنظمة العليا للمعرض تعكف حاليا على وضع الترتيبات النهائية لافتتاح المعرض الذي سيشكل في نسخته الرابعة نقلة نوعية على صعيد تعزيز دور الشركات الوطنية في مجال الإنتاج الحيواني.

وكشف الوزير خلف أن معرض مراعي 2018 سيتضمن العديد من الفعاليات المميزة والتي تهتم بمختلف الفئات الزائرة للمعرض سواء من المستثمرين أو من المواطنين والمقيمين ومن مختلف الأعمار.

وأشار خلف إلى أن من الفعاليات الأساسية في معرض هذا العام سيكون عرض رعاة البقر في نسخته المحلية، وعرض الخيول البحرينية العربية، واستعراض سرية الخيالة لوزارة الداخلية البحرينية والتي عادة ما تجذب الجماهير واستعراض موكب الجمال الذي يقام للمرة الأولى.

وبين الوزير أن المعرض سيشتمل كذلك على ركن خاص بالفنون والثقافة التي تعكس الاهتمام بمجال الإنتاج الحيواني والطيور، حيث سيكون هناك معرض نحت الخيول والفحول العربية للفنان Ismail Acar، ومعرض نحت الطيور للفنان Bill pricket ، والمعرض الفوتوغرافي للمصورة Erna Goudbeek، والمعرض الفوتوغرافي للمصورة Elise Genest، وتدشين كتاب الفنان Gabrielle Boiselle، وأيضا معرض الفنانين المحليين.

ولم يغفل المعرض الجوانب التعليمية حيث خصص ركنا خاصا للجانب التعليمي المرتبط بالإنتاج الحيواني من خلال استعراض أصدقاء مراعي.

وأكد الوزير أن المعرض سيشتمل أيضاً على جانب ترفيهي كبير للعائلات والأطفال من خلال القسم الترفيهي المتكامل والذي سيشتمل على جادة الحيوانات، وعرض الخيول القزمية (البوني) والذي سيكون الأول من نوعه وسيثير حماسة الأطفال، وكذلك المنطقة التفاعلية بين الزوار والحيوانات، إلى جانب قسم ركوب الجمال، وقسم الألعاب والتي تضم ألعاب الجيروسكوب البشري، أطواق كرة السلة، المشي على العصي، كرة القدم البشرية، حلبة المصارعين، اللعب بالبانجي، مرى كرة القدم للتهديف.

كما خصص المعرض قسماً خاصاً لسوق المزارعين البحرينيين من أجل عرض منتجاتهم خلال أيام المعرض.

وأوضح خلف أن هناك عروضا يومية ستقدم على هامش المعرض منها عرض الخيل، عرض الأبل، عرض الصقور، عرض الأبقار، عرض الأغنام، عرض الماعز، عرض القطط، عرض الطيور، عرض الكلاب السلق الأصيل (مسابقة وطنية)، عرض أصلة الكلاب (مسابقة وطنية)، وعروض لكلاب الطاعة.

وشدد الوزير خلف على أهمية التنوع الكبير في معرض مراعي 2018 والذي حرصت اللجنة المنظمة على توفيره ليكون موقعا للاستثمار وكذلك للتعليم والترفيه.

الجدير بالذكر أن معرض مراعي 2018 يقام في النسخة الرابعة منه إذ أقيمت النسخة الأولى في العام 2010 والثانية في 2012 والثالثة في 2014.









ن.ف/خ.س



بنا 0745 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/03/20 - 50 : 10 AM