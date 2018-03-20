مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام يستقبل السفير الإماراتي بمناسبه انتهاء فترة عمله المنامة في 20 مارس / بنا / استقبل مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر بمكتبه في قصر القضيبية اليوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة سعادة السيد عبد الرضا عبد الله الخوري بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في المملكة.



ورحب مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام بالسفير الإماراتي، مؤكداً على عمق وعراقة علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور وتقدم على كافة المستويات.

من جانبه عبر السفير الإماراتي عن شكره وتقديره لمستشار جلالة الملك، على ما لقيه من دعم ومساندة أسهمت في نجاح مهامه الدبلوماسية.







م.ا.ب/و.ش



بنا 0725 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/03/20 - 57 : 11 AM