الاتحاد الاوروبي يتعهد بالتعاون من أجل نزع سلاح كوريا الشمالية النووي بروكسيل في 20 مارس/ بنا / أكدت كوريا الجنوبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العمل معا لتحقيق حل سلمي لقضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية، وفق ما اوردت وكالة الأنباء "يونهاب".

وقالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ-هوا "أن سياسة الاتحاد الناقدة لكوريا الشمالية كانت تنتهج تماشيا مع سياستنا الخاصة بقضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية، أي ممارسة الضغوط عبر العقوبات من جانب والسعي لإجراء الحوار من أجل حل سلمي للقضية".



جاء ذلك خلال الاجتماع الاستشاري للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسيل، بلجيكا لتقديم موجز للتطورات الدبلوماسية الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية ومناقشة سبل التعاون بين الطرفين.

وقالت كانغ إنها ستستفيد الى أقصى حد من الزخم وهدفنا المشترك المتمثل في جعل كوريا الشمالية منطقة خالية من الأسلحة النووية ويمكن التحقق منها بصورة مؤكدة ولا رجعة فيها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.



وقالت ممثلة الاتحاد الأوربي السامية للشؤون الدبلوماسية وسياسة الامن فديريكا مونغهيريني " الضغط ليس هو هدف بنفسه وان هدف الاتحاد الأوروبي هو " مساعدة لفتح الطريق السياسي نحو السلام وحل قضية الأسلحة النووية عبر التفاوض، ونستعد لأداء دورنا في هذه الاجراءات.

واضافت "لدينا فرصة نادرة في الشهور القادمة لأن يسود السلام في شبه الجزيرة الكورية، انه فرصة نعتقد بأننا يجب الا نضيعها".





و.ش



بنا 0703 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/03/20 - 27 : 10 AM