محمود عباس يحمل حركة حماس محاول اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله رام الله في 20 مارس/ بنا / حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس محاول اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج التي وقعت الاسبوع الماضي.

وقال عباس في كلمته بمستهل اجتماع القيادة بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء امس أن الاعتداء على رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات العامة "لن يمر، وأن حماس هي من تقف وراء هذا الاعتداء".



وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية هنأ عباس رئيس الوزراء الحمد الله واللواء فرج بنجاتهما من الاعتداء، مؤكدا أن الذي حصل "لن يمر ولن نسمح له أن يمر".

وأكد الرئيس حرص دولة فلسطين وحكومتها على مصالح شعبنا في قطاع غزة، قائلا "إما أن نتحمل مسؤولية كل شيء في قطاع غزة أو تتحمله سلطة الأمر الواقع".



وشدد على أنه لا يوجد طرفي انقسام، بل هناك طرف واحد يكرس الانقسام ويفرض سلطة أمر واقع غير شرعية، مضيفا أن نتيجة مباحثات المصالحة مع "حماس" هي محاولة اغتيال الحمد الله وفرج.

وقال الرئيس إنه لو نجحت عملية اغتيال الحمد الله وفرج لكانت نتائجها كارثية على شعبنا وأدت لقيام حرب أهلية فلسطينية.



وقال "بصفتي رئيسا للشعب الفلسطيني قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة من أجل المحافظة على المشروع الوطني".













و.ش



بنا 0605 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/03/20 - 12 : 09 AM