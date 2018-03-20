الجيش اليمني وبإسناد التحالف يحرر مواقع استراتيجية في البيضاء ويحقق تقدما بالجوف

البيضاء في 20 مارس /بنا/ اعلنت قوات الجيش الوطني اليمني تحرير مواقع هامة في جبل الظهر الاستراتيجي، المطل على منطقة فضحة، أولى مناطق مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء. وقالت مصادر عسكرية لـ (سبتمبر نت) نقلا عن وكالة الانباء اليمينة ان قوات الجيش الوطني واصلت تقدمها الميداني، في المناطق الواقعة ما بين مديريتي ناطع، والملاجم. كما واصلت تقدمها الميداني لإحكام السيطرة على قمة جبل الظهر، وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإنقلابية.



وقد أسفرت المعارك عن تكبيد المليشيا الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

كما اعلنت قوات الجيش الوطني اليمين في مديرية برط العنان، شمالي غرب محافظة الجوف، تقدمها الميداني في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها الأحد، لتحرير ما تبقى من المديرية تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال المصدر الميداني لـ(سبتمبر نت) ان قوات الجيش تخوض معارك عنيفة ضد المليشيا الحوثية في مديرية برط العنان، وتواصل التقدم الميداني باتجاه معسكر طيبة الاستراتيجي، بعد حصاره من جميع الاتجاهات.

وتمكنت قوات الجيش بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، من تحرير سلسلة جبال الظهرة، وخط وجبل المهور، ومواقع الخور، وصيح، والتقدم قرابة10كم باتجاه المعسكر.

واوضح المصدر ان المعارك اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى في صفوف المليشيا الحوثية، علاوة على استعادة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بينها دبابة.







خ.س



بنا 0523 جمت 20/03/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/03/20 - 26 : 08 AM